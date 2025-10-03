Bosco del Cappelliere | trekking e osservazione del sole

Bosco del Cappelliere: trekking e osservazione del Sole Domenica 26 Ottobre 2025Una giornata speciale tra natura, boschi secolari e scienza: esploreremo i sentieri della Riserva Naturale di Ficuzza, immersi nei colori e nei profumi dell’autunno, per poi concludere con un’esperienza affascinante e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: bosco - cappelliere

Il bosco delle Cappelliere: passeggiata nella riserva della Ficuzza

Al Bosco della Ficuzza una giornata dedicata al benessere, alla natura e all’inclusione: al via la collaborazione tra Aree Protette e Croce Rossa Italiana Sabato 4 ottobre 2025, presso il piazzale antistante la Real Casina di Caccia, all'interno della Riserva Natu - facebook.com Vai su Facebook

Cammino Don Bosco, fra Chieri e Astigiano 5 giorni di trekking - L'itinerario escursionistico del Cammino di Don Bosco, sulle orme dei percorsi seguiti da San Giovanni Bosco per portare i suoi ragazzi a camminare e pregare, è stato ufficialmente registrato nella ... Secondo ansa.it

Trekking nel bosco della Verna di notte per osservare le lucciole - Da giugno a luglio andare a caccia di lucciole per assistere alla magia della loro luce, sarà possibile grazie alle tante uscite proposte da "In Quiete" ... Da lanazione.it