Bormio disavventura olimpica | crolla il controsoffitto del Family Lounge dello Ski Stadium
Bormio (Sondrio), 3 ottobre 2025 – Un incidente, precisamente “un’errata movimentazione ”. Qualcosa è decisamente andato storto mercoledì a Bormio dove durante le fasi di completamento del montaggio del controsoffitto dell’edificio denominato “Family Lounge” dello Ski Stadium che tra pochi mesi ospiterà alcune gare di sci alpino del Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. “Il telaio metallico di supporto al controsoffitto ligneo si è instabilizzato, determinando lo sganciamento di parte della struttura stessa – spiega Gianantonio Arnoldi, dell’Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it