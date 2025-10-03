Borgocarbonara (Mantova) - Da oggi al 27 ottobre la frazione Borgofranco sul Po, nel comune mantovano di Borgocarbonara, ospiterà la trentunesima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. È l’unico appuntamento di rilievo nazionale in Lombardia e, nonostante gli oltre 30 anni di percorso, sono ancora in pochi a sapere che anche il territorio lombardo (in particolare sul Po) è vocato alla raccolta dei tartufi. La manifestazione si svolgerà questo fine settimana e i weekend 10-11-12, 17-18-19 e 24-25-26 ottobre, con chiusura lunedì 27 a cena. La Fiera è organizzata dalla Proloco di Borgofranco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Borgocarbonara capitale del tartufo bianco, al via la fiera nazionale: quattro weekend tra esposizioni e showcooking