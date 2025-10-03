Gearbox Software ha pubblicato un importante aggiornamento per Borderlands 4, che non solo risolve un fastidioso bug su PC, ma introduce anche il primo vero intervento di bilanciamento del looter shooter. Il problema delle prestazioni, legato al caricamento degli shader e segnalato da numerosi utenti, è stato corretto grazie a un sistema di auto-pulizia implementato direttamente con la patch, così da prevenire ulteriori degradazioni nei prossimi aggiornamenti. Dopo l’aggiunta dell’opzione per il FOV su console, parallelamente il team ha iniziato a lavorare seriamente sull’equilibrio dei personaggi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Borderlands 4, il nuovo aggiornamento migliora le performance su PC e modifica il bilanciamento