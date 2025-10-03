Borderlands 4 il nuovo aggiornamento migliora le performance su PC e modifica il bilanciamento
Gearbox Software ha pubblicato un importante aggiornamento per Borderlands 4, che non solo risolve un fastidioso bug su PC, ma introduce anche il primo vero intervento di bilanciamento del looter shooter. Il problema delle prestazioni, legato al caricamento degli shader e segnalato da numerosi utenti, è stato corretto grazie a un sistema di auto-pulizia implementato direttamente con la patch, così da prevenire ulteriori degradazioni nei prossimi aggiornamenti. Dopo l’aggiunta dell’opzione per il FOV su console, parallelamente il team ha iniziato a lavorare seriamente sull’equilibrio dei personaggi. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: borderlands - nuovo
Borderlands 4, il nuovo trailer gameplay presenta Rafa, potente Exo-Soldato
Borderlands 4 svela C4sh il cowboy robot croupier nuovo Cacciatore della Cripta in arrivo nel 2026
Borderlands 4: disponibile un nuovo aggiornamento su PC e console http://dlvr.it/TNR6SZ #Borderlands4 #Videogiochi #Gaming #Aggiornamento #PlayStation5 - X Vai su X
Dungeons & Dragons È in uscita nelle prossime settimane il nuovo starter set Keep of the Borderlands, con 2 moduli di avventura, una città da scoprire ed esplorare, mappe, carte, pedine e molto altro! A Novembre usciranno i manuali per approfondire il - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo aggiornamento di Borderlands 4 risolve un grave problema - Borderlands 4 ha ricevuto un aggiornamento che sistema finalmente un problema piuttosto grave, legato alle prestazioni del gioco su PC: vediamo tutte le novità della patch. Da multiplayer.it
Borderlands 4: disponibile un nuovo aggiornamento su PC, scopriamo le novità - Il nuovo aggiornamento di Borderlands 4 per PC è disponibile e risolve alcune problematiche riscontrate dagli utenti sin dal lancio. Lo riporta msn.com