Bootcamp X Factor 2025 con polemica | chi è passato alle Last Call

Milano, 2 ottobre 2025 - Prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2025 e prime certezze. Nella puntata di giovedì 2 ottobre del talent show musicale Sky prodotto da Banijay - e in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now - abbiamo visto i primi artisti passati alle Last Call, ovvero quelli che un tempo erano gli Home Visit. La seconda e ultima puntata dei Bootcamp di X Factor 2025 andrà in onda giovedì 9 ottobre. X Factor 2025, la polemica di Virginia: "Mai baciato Achille Lauro, mi ha chiesto di passare la serata con lui ma ho rifiutato" La novità dei Bootcamp di quest'anno è l'assenza di squadre e la necessità di avere "quattro sì" da parte degli artisti per passare al turno successivo.

