Bootcamp X Factor 2025 con polemica | chi è passato alle Last Call

Quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 2 ottobre 2025 - Prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2025 e prime certezze. Nella puntata di giovedì 2 ottobre del talent show musicale Sky prodotto da Banijay - e in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now - abbiamo visto i primi artisti passati alle Last Call, ovvero quelli che un tempo erano gli Home Visit. La seconda e ultima puntata dei Bootcamp di X Factor 2025 andrà in onda giovedì 9 ottobre. X Factor 2025, la polemica di Virginia: “Mai baciato Achille Lauro, mi ha chiesto di passare la serata con lui ma ho rifiutato” La novità dei Bootcamp di quest’anno è l’assenza di squadre e la necessità di avere “quattro sì” da parte degli artisti per passare al turno successivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

bootcamp x factor 2025 con polemica chi 232 passato alle last call

© Quotidiano.net - Bootcamp X Factor 2025 con polemica: chi è passato alle Last Call

In questa notizia si parla di: bootcamp - factor

“Preparo grandi pagliacciate”: Jake La Furia carico per X Factor 2025. Giorgia: “L’empatia è importante”. Il Bootcamp cambia e il gioco si fa più duro

X Factor 2025: ultime Audizioni su Sky e NOW, giudici pronti a scegliere i talenti per i Bootcamp

L’ultimo sì: chi conquisterà i Bootcamp di X Factor 2025?

bootcamp x factor 2025Bootcamp X Factor 2025 con polemica: chi è passato alle Last Call - Nella puntata di giovedì 2 ottobre del talent show musicale Sky prodotto da Banijay - msn.com scrive

bootcamp x factor 2025X Factor 2025, ai Bootcamp Achille, Paola e Jake usano l'X Pass. FOTO - Per continuare il percorso, gli artisti che hanno superato le Audizioni devono necessariamente conquistare quattro sì unanimi o sperare di strappare l’X Pass ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Bootcamp X Factor 2025