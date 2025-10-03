boom di clienti da usa e paesi arabi al centro commerciale di locate

Scalo Milano, è boom di presenze: in aumento i clienti stranieri statunitensi e latino americani. È quanto emerso da un’indagine sulle dinamiche di mercato e vendite Tax Free, approfondendo la posizione dei Paesi emergenti e in crescita e delineando il profilo dello shopper internazionale a Scalo Milano. Secondo lo studio, il mercato italiano del Tax Free Shopping prosegue il suo trend positivo anche nella prima metà del 2025, registrando un aumento del +3% dei volumi rispetto allo stesso periodo del 2024. Un’evoluzione che conferma la solidità della ripresa post-pandemica, ma con un nuovo mix di nazionalità: a guidare la crescita sono infatti i turisti provenienti da Stati Uniti (25% della spesa totale, +8%), Paesi del Golfo (11%, +13%), Cina (10%, -1%) e America Latina (8%, +12%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

