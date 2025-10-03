Bonus Natale | incentivi del 65% per caldaie pompe di calore e infissi

Incentivi del 65% per caldaie, pompe di calore e riqualificazione energetica. Arriva il Bonus Natale. Dal 25 dicembre entra in vigore il Conto Termico 3.0, la nuova versione del contributo statale che rende più conveniente e veloce la sostituzione degli impianti di riscaldamento e gli interventi di riqualificazione per ridurre consumi e inquinamento. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mette sul tavolo 900 milioni di euro all’anno (500 per edifici pubblici e 400 per privati e imprese). È un contributo diretto che copre fino al 65% della spesa effettuata e che viene erogato entro sessanta giorni dal termine dei lavori. 🔗 Leggi su Panorama.it

