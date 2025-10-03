Bonus Natale | incentivi del 65% per caldaie pompe di calore e infissi

Panorama.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incentivi del 65% per caldaie, pompe di calore e riqualificazione energetica. Arriva il Bonus Natale. Dal 25 dicembre entra in vigore il Conto Termico 3.0, la nuova versione del contributo statale che rende più conveniente e veloce la sostituzione degli impianti di riscaldamento e gli interventi di riqualificazione per ridurre consumi e inquinamento. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mette sul tavolo 900 milioni di euro all’anno (500 per edifici pubblici e 400 per privati e imprese). È un contributo diretto che copre fino al 65% della spesa effettuata e che viene erogato entro sessanta giorni dal termine dei lavori. 🔗 Leggi su Panorama.it

bonus natale incentivi del 65 per caldaie pompe di calore e infissi

© Panorama.it - Bonus Natale: incentivi del 65% per caldaie, pompe di calore e infissi

In questa notizia si parla di: bonus - natale

Bonus Natale e tredicesima: le novità fiscali del 2025

Caldaie, infissi e pompe di calore: arriva il bonus di Natale

Conto termico 3.0, a Natale partono i nuovi incentivi: bonus fino al 65% per caldaie e pompe di calore, ecco come richiederli

bonus natale incentivi 65Conto Termico, nuovo Bonus in arrivo a Natale 2025: incentivi fino al 65% - Come funziona il Conto Termico Bonus Natale 2025: contributi per pompe di calore, pannelli solari e riqualificazione energetica per privati e imprese. Da trend-online.com

bonus natale incentivi 65Bonus Natale, arriva il Conto Termico 3.0: incentivi del 65% per caldaie, pompe di calore e riqualificazione energetica. Come funziona - 0, la nuova versione dell’incentivo statale per la riqualificazione energetica. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bonus Natale Incentivi 65