Bonus mobili di 2.500 euro sull’acquisto della casa fino al 31 dicembre 2025 | come richiederlo

Fino al 31 dicembre 2025 si può ancora fruire del bonus mobili di 2.500 euro di detrazione fiscale anche nel caso in cui si acquisti un’abitazione già oggetto di lavori di ristrutturazione da parte dell’impresa costruttrice che poi ha venduto l’immobile. L’incentivo si concretizza nella possibilità di calcolare la detrazione del 50 per cento sulle spese effettuate per l’arredo, nel quale possono farsi rientrare anche i grandi elettrodomestici. Tuttavia, gli ultimi chiarimenti forniti anche dall’Agenzia delle entrate nella guida ai bonus edilizi pubblicata nel corso del 2025, allargano il campo di beneficio del bonus mobile, ammettendo anche i lavori di ristrutturazione non effettuati direttamente dal proprietario dell’immobile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus mobili di 2.500 euro sull’acquisto della casa fino al 31 dicembre 2025: come richiederlo

In questa notizia si parla di: bonus - mobili

Fino a 200 euro per comprare i mobili, arriva il nuovo bonus "a termine": cosa serve per richiederlo

Bonus mobili fino al 31 dicembre 2025 se si installa la stufa a pellet: come fare?

Fino a 200 euro per comprare i mobili, arriva il nuovo bonus "a termine": cosa serve per richiederlo

#MeseInBreve Tra le news di settembre: i gravi difetti dell'edificio in fase di vendita, il bonus mobili, il diritto condominiale e il mercato residenziale, la sanatoria per gli abusi con più di 60 anni, i dazi, il B-CAD, la robotica nelle costruzioni, il Superbonus e mol Vai su Facebook

Bonus Mobili per rifacimento balconi • In relazione ad una ristrutturazione avvenuta nel 2024 per riparare il frontalino dei balconi della mia abitazione (lavori affidati dal condominio ma con spesa interamente a mio carico), ho diritto al Bonus Mobili … - X Vai su X

Bonus mobili di 2.500 euro sull’acquisto della casa fino al 31 dicembre 2025: come richiederlo - 500 euro di detrazione fiscale anche nel caso in cui si acquisti un’abitazione già oggetto di lavori di ristrutturazione da parte de ... Lo riporta msn.com

Bonus Mobili, dal divano alla cucina lo Stato ti rimborsa il 50%, ma hai poco tempo - Come è possibile accedere al Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2025 e quanto tempo ti resta. Da pourfemme.it