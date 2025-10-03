Bonus mobili di 2.500 euro sull’acquisto della casa fino al 31 dicembre 2025 | come richiederlo

Fino al 31 dicembre 2025 si può ancora fruire del bonus mobili di 2.500 euro di detrazione fiscale anche nel caso in cui si acquisti un’abitazione già oggetto di lavori di ristrutturazione da parte dell’impresa costruttrice che poi ha venduto l’immobile. L’incentivo si concretizza nella possibilità di calcolare la detrazione del 50 per cento sulle spese effettuate per l’arredo, nel quale possono farsi rientrare anche i grandi elettrodomestici. Tuttavia, gli ultimi chiarimenti forniti anche dall’Agenzia delle entrate nella guida ai bonus edilizi pubblicata nel corso del 2025, allargano il campo di beneficio del bonus mobile, ammettendo anche i lavori di ristrutturazione non effettuati direttamente dal proprietario dell’immobile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

