Bonus mamme in Manovra tutte le misure del Governo per le famiglie

Nella Manovra finanziaria il Governo è pronto a inserire una serie di misure a sostegno delle famiglie. Supportare la natalità attraverso vantaggi fiscali per chi ha figli è sempre stata la principale strategia per invertire la tendenza di calo delle nascite e di invecchiamento della popolazione nel nostro Paese. All’interno della legge di bilancio dovrebbe essere presente un intervento di rinnovo delle detrazioni legate al quoziente familiare, confermata anche la presenza del bonus per le mamme lavoratrici, che dovrebbe essere potenziato oltre i 40 euro attuali. La Manovra e le famiglie. Con l’approvazione del Documento programmatico di finanza pubblica (l’ex nota di aggiornamento del Def), il Governo ha cominciato a costruire concretamente le prime misure della Manovra finanziaria del 2026, che andrà approvata entro fine anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus mamme in Manovra, tutte le misure del Governo per le famiglie

