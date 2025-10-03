Bonus 2025 studenti diplomati con 100 e lode | NOTA assegnazione fondi

Con il Decreto del Direttore Generale n. 2853 del 1° ottobre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito l'ammontare delle risorse destinate a studentesse e studenti che hanno concluso la scuola secondaria di secondo grado, nell'anno scolastico 20242025, con il massimo dei voti: 100 e lode.

