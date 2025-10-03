Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Domani contro la Cremonese sarà Ange-Yoan Bonny a guidare l’attacco dell’ Inter accanto a Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Cristian Chivu ha scelto di puntare ancora sul francese classe 2003, arrivato in estate dal Parma. Già protagonista con un gol al debutto, Bonny ha convinto per la sua prontezza e ora avrà l’opportunità di confermarsi dal primo minuto. L’assenza di Marcus Thuram, costretto ai box fino al big match del 25 ottobre contro il Napoli, ha aperto una strada chiara: dare spazio a chi scalpita alle spalle dei titolarissimi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny Inter, l’infortunio di Thuram può essere un’opportunità: il piano