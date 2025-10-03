Bonny Inter la rivelazione di Chivu | Ha un buonsenso fuori dal comune per un calciatore! È anche se gioca 2 minuti ma gli manca solo quella cosa

Inter News 24 Bonny Inter, la rivelazione di Chivu: il tecnico dei nerazzurri ha parlato dell’attaccante francese ex Parma nella conferenza stampa pre Cremonese. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti su Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante francese che sta vivendo una stagione di crescita nella squadra nerazzurra. Intervistato alla vigilia della gara di Serie A contro la Cremonese, Chivu ha parlato delle potenzialità del giovane giocatore e del suo percorso all’interno della squadra, esprimendo una forte stima per il suo impegno e la sua professionalità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, la rivelazione di Chivu: «Ha un buonsenso fuori dal comune per un calciatore! È anche se gioca 2 minuti ma gli manca solo quella cosa»

