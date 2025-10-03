Bonny Inter in arrivo la prima maglia da titolare | il punto sul ballottaggio con Esposito
Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara alla sfida contro la Cremonese con una novità importante in attacco. Secondo La Gazzetta dello Sport, al fianco del capitano Lautaro Martinez ci sarà infatti Ange-Yoan Bonny, punta francese classe 2003 arrivata dal Parma nell’ultima finestra di mercato. L’ex crociato ha già lasciato il segno alla prima occasione utile, trovando la rete all’esordio con la maglia nerazzurra, dimostrando freddezza e capacità di farsi trovare pronto anche in un contesto di grande pressione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: bonny - inter
Bonny Inter, ecco cosa cambia per il Fantacalcio! I consigli sull’attaccante in vista dell’asta
Calciomercato Inter, Taremi può sbloccare nuovi innesti dopo i colpi Sucic, Henrique e Bonny! La situazione
Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina
Inter-Cremonese: Bonny o Pio di fianco a Lautaro? - X Vai su X
L'Inter di Cristian Chivu si appresta ad affrontare la Cremonese a San Siro senza Marcus Thuram: al suo posto ci sarà Bonny. Vai su Facebook
Inter, bloccato il post-Acerbi: il “fratello” di Bonny per 12MLN - L'Inter sta provando a muoversi già per il futuro: l'obiettivo è quello di bloccare già ora i calciatori giusti in vista dell'estate. Come scrive calciomercato24.com
Inter, è l’ora di Bonny: “Per Chivu è il sostituto di Thuram”. Con la Cremonese prima da titolare - L'attaccante dell'Inter dovrebbe fare coppia con Lautaro dal 1' nella sfida di sabato sera con la Cremonese. Lo riporta msn.com