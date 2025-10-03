Bonny Inter in arrivo la prima maglia da titolare | il punto sul ballottaggio con Esposito

Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara alla sfida contro la  Cremonese con una novità importante in attacco. Secondo La Gazzetta dello Sport, al fianco del capitano Lautaro Martinez ci sarà infatti Ange-Yoan Bonny, punta francese classe 2003 arrivata dal Parma nell’ultima finestra di mercato. L’ex crociato ha già lasciato il segno alla prima occasione utile, trovando la rete all’esordio con la maglia nerazzurra, dimostrando freddezza e capacità di farsi trovare pronto anche in un contesto di grande pressione. 🔗 Leggi su Internews24.com

