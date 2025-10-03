Bonificato il seno del Canneto sul fondale 10 tonnellate di materiali abusivi
GALLIPOLI – Un’operazione congiunta, durata tre giorni, condotta dalla guardia costiera di Gallipoli e dall’amministrazione comunale ha portato a sgombero e bonifica di un’ampia area del porto, restituita ora alla pubblica fruizione. L’intervento ha riguardato un’area di circa 5mila 200 metri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Bonificato il seno del Canneto, sul fondale 10 tonnellate di materiali abusivi - Rmossi centinaia di ormeggi, sequestrate sei barche ancora presenti, a secco, nonostante il precedente sgombero dell'area. Da lecceprima.it