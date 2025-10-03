Bonifica Bagnoli e colmata le incredibili dichiarazioni di Manfredi

di Benedetto De Vivo* Nei giorni scorsi mi è stato trasmesso intervento del Sindaco Manfredi in Consiglio Comunale su quanto programmato per "bonifica" di Bagnoli. Mi veniva richiesto cosa ne pensassi sulle dichiarazioni del Sindaco, Prof. G. Manfredi, Docente di Ingegneria nonché ex Rettore della Federico II. Posso tranquillamente dire che gli ho sentito fare delle considerazioni tecnicoscientifiche, strabilianti per il livello di un combinato disposto di genericitàsupponenza incredibile. Cercherò di fornire chiarimenti su quanto detto dal Sindaco, senza entrare assolutamente nel merito delle scelte urbanistiche, che sono di competenza della politica.

