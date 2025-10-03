Bonelli a Fanpage | Meloni incendiaria attivisti Flotilla rapiti e sequestrati denunceremo in Procura

Il deputato di Avs Angelo Bonelli, in un'intervista a Fanpage.it, attacca il governo per le accuse lanciate contro gli attivisti della Global Flotilla, che si trovano ora in detenzione in Israele: "È inammissibile che i cittadini italiani siano stati rapiti e sequestrati in acque internazionali, valutiamo azioni legali. Da parte di Meloni e Tajani teppismo politico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sciopero per Gaza, Bonelli a Fanpage: “Italiani avvisano Meloni, uniti contro lo sterminio di Netanyahu”

M.O., Bonelli: non possiamo votare piano Trump, Meloni incendiaria - (askanews) – “Non possiamo votare a favore del piano di Trump perché non è un piano di pace, ma una tregua che ferma le bombe senza fermare la colonizzazione del ... Lo riporta quotidianodelsud.it

Mo: Bonelli, 'Meloni parla di pace ma lancia parole incendiarie' - "La presidente Meloni parla di pace ma usa parole incendiarie contro la Flotilla e l’opposizione, è la prova che non abbandona i toni da comizio e usa questa vicenda solo pe ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it