Bonci e l’atlante della pizza in teglia | cronaca di una rivoluzione romana che approdda al nuovo Pizzarium

Pizzarium alza la sua prima serranda nel 2003 su un locale di circa trenta metri quadri, nel 2015 raddoppia e nel 2025, quel civico 43 di via Meloria, conquista l’intero angolo della strada. Una crescita di 22 anni che Gabriele e la sua teglia hanno fatto insieme. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Bonci e l’atlante della pizza in teglia: cronaca di una rivoluzione romana che approdda al nuovo Pizzarium

