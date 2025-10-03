Bonanni loda Chivu | Contento di come sta lavorando È l’allenatore giusto e ora anche i più scettici…

L'ex calciatore Massimo Bonanni ha commentato positivamente il lavoro di Cristian Chivu, allenatore dell' Inter, durante un intervento nel programma "Maracanà" su TMW Radio. Bonanni ha evidenziato come il tecnico romeno stia guadagnando la fiducia anche dei più scettici, mostrando un buon lavoro con la squadra nerazzurra. L'ex difensore ha sottolineato come Chivu, pur essendo giovane, stia dimostrando grande preparazione, approfittando della grande opportunità che gli è stata offerta.

