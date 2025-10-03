Bomprezzi segretaria del Pd Marche | Sconfitti ma la strada è giusta E ora non distruggiamo tutto
Ancona, 3 ottobre 2025 – Chantal Bomprezzi, segretaria regionale del Pd, il risultato ottenuto nelle Marche dal centrosinistra è stato definito come una batosta. Come legge i dati? «Abbiamo perso. Occorre ammettere che il risultato è stato inferiore alle aspettative, ma non dobbiamo farci travolgere dalla sindrome dello sconfittismo. Che è distruttiva. La strada intrapresa era ed è quella giusta sia sul candidato, sia sulla coalizione che sulle liste. Allo stesso tempo, non dimentichiamoci da dove partivamo e i passi avanti fatti. Ripartiamo da qui per consolidare e rafforzare il progetto del campo largo e del cambiamento». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bomprezzi - segretaria
Fuori Morani e la segretaria dem Bomprezzi
Torna a casa Alessia: Morani perde due seggi in un colpo solo. Fuori anche la segretaria regionale Pd Bomprezzi
Torna a casa Alessia: Morani perde due seggi in un colpo solo. Fuori anche la segretaria regionale Pd Bomprezzi - X Vai su X
Chantal Bomprezzi (segretaria regionale Pd e candidata alle Regionali): «Giovani, lavoro e diritto alla casa le priorità» Vai su Facebook
Regionali, Bomprezzi (Pd) dopo la sconfitta: «Ma recuperato quasi il 10% rispetto al 2020. Il centrosinistra tornato a competere» - L'ANALISI della sconfitta da parte della segretaria regionale dem: «Nelle prossime ore e nei prossimi giorni riuniremo gli organi del Partito per un’analisi condivisa e per decidere insieme il cammino ... Riporta cronachefermane.it
Bomprezzi (Pd),partito ha retto e messo a disposizione candidato - "Il partito mi pare che abbia retto molto bene e ha messo a disposizione dell'Alleanza del cambiamento il proprio candidato. Scrive msn.com