Ancona, 3 ottobre 2025 – Chantal Bomprezzi, segretaria regionale del Pd, il risultato ottenuto nelle Marche dal centrosinistra è stato definito come una batosta. Come legge i dati? «Abbiamo perso. Occorre ammettere che il risultato è stato inferiore alle aspettative, ma non dobbiamo farci travolgere dalla sindrome dello sconfittismo. Che è distruttiva. La strada intrapresa era ed è quella giusta sia sul candidato, sia sulla coalizione che sulle liste. Allo stesso tempo, non dimentichiamoci da dove partivamo e i passi avanti fatti. Ripartiamo da qui per consolidare e rafforzare il progetto del campo largo e del cambiamento». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bomprezzi, segretaria del Pd Marche: “Sconfitti, ma la strada è giusta. E ora non distruggiamo tutto”