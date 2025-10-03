Bomba d' acqua a Ostuni trovato il corpo dell' uomo disperso

Agi.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Non ci sono ancora notizie dell'uomo disperso da ieri sera nella zona costiera tra Torre Pozzelle e Gorgognolo, nel territorio di Ostuni, dopo il violento nubifragio che ha colpito la provincia di Brindisi. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava a bordo di una Mercedes, travolta dall'acqua e ritrovata poco dopo. Le ricerche, condotte da vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile, proseguono senza sosta da ore. Al momento, secondo l'ultimo aggiornamento, dell'uomo non vi è ancora alcuna traccia. Intanto, la Protezione Civile regionale ha confermato anche per oggi, venerdì 3 ottobre, una nuova allerta meteo gialla su buona parte della Puglia, inclusa la provincia di Brindisi. 🔗 Leggi su Agi.it

bomba d acqua a ostuni trovato il corpo dell uomo disperso

© Agi.it - Bomba d'acqua a Ostuni, trovato il corpo dell'uomo disperso

In questa notizia si parla di: bomba - acqua

Bomba in acqua scoperta da un bagnante: scatta l’allarme, zona interdetta

Bomba d’acqua ad Aprilia, Pontina bloccata per allagamenti

Bomba d'acqua su Roma, aerei dirottati a Fiumicino e caos all'Olimpico per il concerto di Ultimo

bomba d acqua ostuniUomo disperso a Ostuni: proseguono le ricerche dopo il nubifragio - Proseguono le ricerche lungo la costa con vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Secondo pugliapress.org

bomba d acqua ostuniOronzo Epifani, trovato morto l'uomo disperso a Ostuni. L'ultima telefonata alla moglie: «Fermati e mettiti in salvo, l'acqua mi porta via» - Oronzo Epifani, l'uomo di 63 anni disperso da giovedì sera sul litorale di Ostuni (Brindisi), è stato trovato senza vita: viaggiava in auto quando è stato ... Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Bomba D Acqua Ostuni