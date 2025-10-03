AGI - Non ci sono ancora notizie dell'uomo disperso da ieri sera nella zona costiera tra Torre Pozzelle e Gorgognolo, nel territorio di Ostuni, dopo il violento nubifragio che ha colpito la provincia di Brindisi. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava a bordo di una Mercedes, travolta dall'acqua e ritrovata poco dopo. Le ricerche, condotte da vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile, proseguono senza sosta da ore. Al momento, secondo l'ultimo aggiornamento, dell'uomo non vi è ancora alcuna traccia. Intanto, la Protezione Civile regionale ha confermato anche per oggi, venerdì 3 ottobre, una nuova allerta meteo gialla su buona parte della Puglia, inclusa la provincia di Brindisi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bomba d'acqua a Ostuni, trovato il corpo dell'uomo disperso