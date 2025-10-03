Bomba d' acqua a Ostuni rinvenuta l' auto del 64enne disperso
AGI - Non ci sono ancora notizie dell'uomo disperso da ieri sera nella zona costiera tra Torre Pozzelle e Gorgognolo, nel territorio di Ostuni, dopo il violento nubifragio che ha colpito la provincia di Brindisi. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava a bordo di una Mercedes, travolta dall'acqua e ritrovata poco dopo. Le ricerche, condotte da vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile, proseguono senza sosta da ore. Al momento, secondo l'ultimo aggiornamento, dell'uomo non vi è ancora alcuna traccia. Intanto, la Protezione Civile regionale ha confermato anche per oggi, giovedì 3 ottobre, una nuova allerta meteo gialla su buona parte della Puglia, inclusa la provincia di Brindisi. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: bomba - acqua
Bomba in acqua scoperta da un bagnante: scatta l’allarme, zona interdetta
Bomba d’acqua ad Aprilia, Pontina bloccata per allagamenti
Bomba d'acqua su Roma, aerei dirottati a Fiumicino e caos all'Olimpico per il concerto di Ultimo
ANA - Associazione Nazionale Ambulanti UGL. . SIRACUSA: OGGI UNA BOMBA D'ACQUA SI È ABBATTUTA IMPROVVISAMENTE SUL MERCATO SETTIMANALE. I danni provocati agli ambulanti sono incalcolabili Lo sgomento e la rabbia nelle parole Vai su Facebook
L’APPELLO Bomba d’acqua, Pascale: Serve un piano come per la Valtellina - X Vai su X
Ostuni, auto travolta dalla bomba d'acqua: lui disperso, lei salva - Ed è gravissimo il bilancio nella Città Bianca in provincia di Brindisi: una persona risulta dispersa in località Gorgognolo, ... Segnala msn.com
Bomba d'acqua a Ostuni, un disperso: l'uomo travolto da un'onda anomala, salva la moglie rimasta nell'auto - Ed è gravissimo il bilancio nella Città Bianca in provincia di Brindisi: una persona risulta dispersa in località Gorgognolo, ... Da msn.com