Bomba d' acqua a Ostuni rinvenuta l' auto del 64enne disperso

AGI - Non ci sono ancora notizie dell'uomo disperso da ieri sera nella zona costiera tra Torre Pozzelle e Gorgognolo, nel territorio di Ostuni, dopo il violento nubifragio che ha colpito la provincia di Brindisi. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava a bordo di una Mercedes, travolta dall'acqua e ritrovata poco dopo. Le ricerche, condotte da vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile, proseguono senza sosta da ore. Al momento, secondo l'ultimo aggiornamento, dell'uomo non vi è ancora alcuna traccia. Intanto, la Protezione Civile regionale ha confermato anche per oggi, giovedì 3 ottobre, una nuova allerta meteo gialla su buona parte della Puglia, inclusa la provincia di Brindisi. 🔗 Leggi su Agi.it

Bomba d'acqua a Ostuni, rinvenuta l'auto del 64enne disperso

