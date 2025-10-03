Bologna studentessa ferita da un lacrimogeno durante la protesta pro Gaza | rischia di perdere un occhio
Una giovane studentessa è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna dopo essere stata colpita al volto da un lacrimogeno durante gli scontri esplosi nella serata di giovedì in zona stazione. La ragazza, che stava partecipando a una manifestazione pro Palestina contro il blocco della Flotilla da parte di Israele, rischia di perdere un occhio. Secondo le prime informazioni, la giovane è cosciente ma le sue condizioni restano delicate: i medici hanno disposto un intervento chirurgico urgente per tentare di salvarle la vista. La prognosi, tuttavia, rimane riservata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
