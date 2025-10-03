Bologna studentessa ferita da un lacrimogeno durante la protesta pro Gaza | rischia di perdere un occhio

Notizieaudaci.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane studentessa è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna dopo essere stata colpita al volto da un lacrimogeno durante gli scontri esplosi nella serata di giovedì in zona stazione. La ragazza, che stava partecipando a una manifestazione pro Palestina contro il blocco della Flotilla da parte di Israele, rischia di perdere un occhio. Secondo le prime informazioni, la giovane è cosciente ma le sue condizioni restano delicate: i medici hanno disposto un intervento chirurgico urgente per tentare di salvarle la vista. La prognosi, tuttavia, rimane riservata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

bologna studentessa ferita da un lacrimogeno durante la protesta pro gaza rischia di perdere un occhio

© Notizieaudaci.it - Bologna, studentessa ferita da un lacrimogeno durante la protesta pro Gaza: rischia di perdere un occhio

In questa notizia si parla di: bologna - studentessa

bologna studentessa ferita lacrimogenoFerita da un lacrimogeno a Bologna, giovane rischia un occhio - Una giovane donna colpita al volto da un lacrimogeno sparato dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni di giovedì sera in zona stazione a Bologna è ricoverata all'ospedale Sant'Orsola con grav ... Da ansa.it

bologna studentessa ferita lacrimogenoRagazza colpita da un lacrimogeno a Bologna: rischia di perdere un occhio - La giovane è ricoverata all’ospedale Sant’Orsola dopo gli scontri di giovedì sera in zona stazione, due i fermati per gli scontri decine gli identificati ... Lo riporta bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Studentessa Ferita Lacrimogeno