Bologna scontri in stazione | lacrimogeni contro corteo

Lacrimogeni sono partiti dal cordone di polizia davanti alla stazione di Bologna contro il corteo di Usb e collettivi partito da piazza Maggiore. Quando il gruppo, alcune migliaia di persone, si è avvicinato a piazza Medaglie d'Oro ed era ancora distante dall'ingresso sono stati sparati i lacrimogeni ad altezza uomo. Il corteo, che proveniva da via Amendola, si è quindi spostato verso piazza XX settembre e si è diviso in alcuni spezzoni. In mattinata c'erano stati scontri in stazione con i collettivi studenteschi. Lacrimogeni e scontri in via Carracci a Bologna, dove si era spostata una parte del corteo di Usb e centri sociali diretto in stazione e che ha provato a raggiungere l'altra entrata dello scalo ferroviario. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bologna, scontri in stazione: lacrimogeni contro corteo

In questa notizia si parla di: bologna - scontri

Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera

L'Italia si ferma per Gaza. A Milano scontri in stazione (VIDEO). A Bologna i manifestanti...

Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna

Flotilla, un’altra marea tra cortei e occupazioni. Scontri a Torino e Bologna - X Vai su X

Serata di guerriglia alla stazione di Bologna. Il corteo di protesta contro il blocco della Global Sumud Flotilla è degenerato e gruppi di violenti hanno ingaggiato ripetuti scontri con la polizia nella zona della stazione. Gli agenti sono stati bersagliati da fitti lanci d - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, il video degli scontri alla stazione tra la polizia e i manifestanti pro-Pal - La giornata di ieri è stata caratterizzata dalle mobilitazioni in tutta Italia, con le linee ferroviarie bloccate, gli scontri nelle stazioni e le devastazioni, nel segno dello slogan “Blocchiamo tutt ... Riporta blitzquotidiano.it

Nuovi scontri a Bologna, lacrimogeni verso manifestanti - Lacrimogeni e scontri in via Carracci a Bologna, dove si era spostata una parte del corteo di Usb e centri sociali diretto in stazione e che ha provato a raggiungere l'altra ... tuttosport.com scrive