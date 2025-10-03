Bologna-Pisa sesta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoblù cercano stabilità dopo un avvio altalenante, mentre i toscani sono chiamati a riscattare gli ultimi risultati deludenti. Bologna-Pisa si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Dall’Ara. B OLOGNA-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei sono reduci dal pareggio esterno di Lecce, a conferma di un avvio sulle montagne russe. La squadra di Italiano ha collezionato 7 punti in 5 partite, un andamento non entusiasmante ma sufficiente per rimanere a galla in una classifica molto corta. I toscani si presentano a Bologna con una classifica che piange: solo 2 punti in 5 partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

