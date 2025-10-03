Bologna-Pisa domenica 05 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna attende il Pisa al Dall’Ara e spera di tornare al successo dopo una serie di tre gare in cui è andato a secco. I felsinei sono infatti reduci da due pareggi di fila con Lecce e Friburgo, che hanno fatto seguito al ko di misura sul campo dell’Aston Villa, mentre l’ultimo successo risale . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

bologna pisa domenica 05 ottobre 2025 ore 15 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Bologna-Pisa (domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: bologna - pisa

Censis, Padova sul primo gradino del podio dei mega atenei, meglio di Sapienza e Statale di Milano. Seguono Bologna e Pisa. Ecco la classifica

Pisa, si lavora a centrocampo: chieste informazioni per Aebischer del Bologna

Calciomercato Pisa: contatti col Bologna per Aebischer

bologna pisa domenica 05Pronostico Bologna-Pisa 5 Ottobre 2025: Italiano cerca continuità - Pisa, partita della 6ª giornata di Serie A Enilive in programma domenica 5 ottobre 2025 alle 15:00: approfondimenti e analisi su una sfida cruciale allo Stadi ... bottadiculo.it scrive

bologna pisa domenica 05Pronostici Calcio Serie A 6° giornata: analisi e scommesse Bologna-Pisa del 5 ottobre 2025 - Analisi, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse 6° giornata Serie A. Lo riporta betitaliaweb.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Pisa Domenica 05