Bologna manca sempre il lieto fine Orsolini fa illudere il Dall’Ara Il Friburgo trova il pari su rigore L’Europa League è già in salita
Tra tanti uomini vestiti d’azzurro, nemmeno un principe. Altra storia senza lieto fine. Il Bologna resta una bella addormentata. In tutti i boschi: come in serie A, anche in Europa League. Dopo la sconfittina di Birmingham e il pareggino di Lecce, ecco il "punticino" con il Friburgo. E’ Vincenzo Italiano a catalogare così l’uno a uno di ieri sera. Tutti speravano fosse la notte della svolta, l’epifania di una nuova stagione. Invece: anche stavolta, svoltiamo domani. Non basta il regalo del loro portiere, né il primo ‘toc toc’ europeo di Orso. Non basta la voce del Dall’Ara. E ancora una volta non bastano le mani da supereroe di Skorupski: no, il Bologna non si sveglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
