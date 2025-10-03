Bologna Leonardo Fanali assunto a tempo indeterminato dall’Antico Vinaio dopo l’incidente e il coma | Sono commosso
La storia di Leonardo Fanali, 25 anni, è una di quelle che ricordano quanto la determinazione e la fiducia possano trasformare una tragedia in una rinascita. Il 21 luglio, una data che avrebbe potuto segnare la fine di ogni sogno, è diventata invece l’inizio di un nuovo percorso di speranza e riconoscenza. In un grave incidente stradale, Leonardo ha rischiato la vita: un colpo alla testa, decine di fratture, un lungo periodo di coma e poi mesi di riabilitazione. Ma la sua forza e la generosità di chi ha creduto in lui hanno cambiato il finale di questa vicenda. Leggi anche: “Non c’è più”. Per 8 anni in coma tra le braccia di mamma Eugenia: la sua storia, straziante A pochi giorni dalla scadenza del suo contratto da banconiere all’Antico Vinaio di Bologna, dove lavorava a tempo determinato, è arrivata una telefonata che ha ribaltato tutto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: bologna - leonardo
Alberi in centro a Bologna, ancora polemica. Rifondazione comunista: “Soldi sprecati mentre si distrugge il giardino San Leonardo”
8 ORE DI SCIOPERO ALL’INTERPORTO DI BOLOGNA (APPALTO LEONARDO) – APPALTI E SUBAPPALTI NON POSSONO CALPESTARE I DIRITTI Dopo l’assemblea con i lavoratori del sito DHL, la Fiom Cgil proclama lo sciopero contro una decisione in - facebook.com Vai su Facebook
Le foto della terza maglia del #Bologna per questa stagione. I rossoblù la indosseranno per la prima volta questa sera in occasione di #BolognaFriburgo prima al Dall’Ara di #EuropaLeague - X Vai su X
Leonardo assunto a tempo indeterminato dall’Antico Vinaio dopo il terribile incidente e il coma: “Ero senza speranza, mi riprendo la vita” - Bologna, il 25enne Leonardo Fanali vittima di un grave incidente a luglio: è ancora in ospedale. Da msn.com