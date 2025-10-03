La storia di Leonardo Fanali, 25 anni, è una di quelle che ricordano quanto la determinazione e la fiducia possano trasformare una tragedia in una rinascita. Il 21 luglio, una data che avrebbe potuto segnare la fine di ogni sogno, è diventata invece l’inizio di un nuovo percorso di speranza e riconoscenza. In un grave incidente stradale, Leonardo ha rischiato la vita: un colpo alla testa, decine di fratture, un lungo periodo di coma e poi mesi di riabilitazione. Ma la sua forza e la generosità di chi ha creduto in lui hanno cambiato il finale di questa vicenda. Leggi anche: “Non c’è più”. Per 8 anni in coma tra le braccia di mamma Eugenia: la sua storia, straziante A pochi giorni dalla scadenza del suo contratto da banconiere all’Antico Vinaio di Bologna, dove lavorava a tempo determinato, è arrivata una telefonata che ha ribaltato tutto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bologna, Leonardo Fanali assunto a tempo indeterminato dall’Antico Vinaio dopo l’incidente e il coma: “Sono commosso”