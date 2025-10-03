Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno l’australiano John Peers e il polacco Jan Zielinski al primo turno del Masters 1000 di Shanghai. La coppia italiana tornerà in scena dopo aver steccato le ultime uscite: eliminazione al secondo turno degli US Open contro gli statunitensi TracyCash e ko al debutto del torneo ATP 500 di Pechino contro il francese Benjamin Bonzi e l’olandese Tallon Griekspoor, stop dolorosi da lasciarsi presto alle spalle. Gli azzurri dovranno rialzare la testa e proveranno a farsi strada sul cemento della metropoli cinese, partendo da teste di serie numero 4 del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Peers/Zielinski, ATP Shanghai 2025: programma, tv, streaming