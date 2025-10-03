Bolelli Vavassori-Peers Zielinski ATP Shanghai 2025 | programma tv streaming
Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno l’australiano John Peers e il polacco Jan Zielinski al primo turno del Masters 1000 di Shanghai. La coppia italiana tornerà in scena dopo aver steccato le ultime uscite: eliminazione al secondo turno degli US Open contro gli statunitensi TracyCash e ko al debutto del torneo ATP 500 di Pechino contro il francese Benjamin Bonzi e l’olandese Tallon Griekspoor, stop dolorosi da lasciarsi presto alle spalle. Gli azzurri dovranno rialzare la testa e proveranno a farsi strada sul cemento della metropoli cinese, partendo da teste di serie numero 4 del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori
ATP Cincinnati 2025, il tabellone di doppio: al via Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego. Compagni stranieri per Cobolli e Darderi
ATP Cincinnati 2025, Bolelli/Vavassori piegano Cash/Tracy ed approdano ai quarti in doppio
LIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy 6-3 7-6, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: gli azzurri battono gli americani e volano ai quarti di finale!
ATP Shanghai, tabellone doppio: esordio ostico per Bolelli/Vavassori, ci sono anche Bublik/Shelton - X Vai su X
GLI AZZURRI IN CAMPO Venerdì 26-9 PECHINO Ore 05:00 Cobolli vs Rublev Ore 09:00 Paolini vs Sevastova Ore 10:30 doppio Bolelli-Vavassori Vs Bonzi-Griekspoor TOKYO Ore 11:00 Berrettini vs Ruud ORE 13:00 Musetti vs Perric Vai su Facebook
ATP Shanghai, tabellone doppio: esordio ostico per Bolelli/Vavassori, ci sono anche Bublik/Shelton - ATP | La coppia azzurra, quarta testa di serie, sfiderà al primo turno Peers/Zielinski. Scrive ubitennis.com
Shanghai: Bolelli/Vavassori a caccia del pass per le Finals - Sono tre gli azzurri al via nel tabellone del doppio del “Rolex Shanghai Masters” , penultimo ATP Masters 1000 della stagione dotato di un ... sport.tiscali.it scrive