Bocchino Lega sul nuovo ospedale di Vasto | Non è più un miraggio centrodestra dimostra con i fatti l' impegno a tutela dei cittadini
"Il nuovo ospedale di Vasto non è più un miraggio e presto la città assisterà alla realizzazione di un'opera a lungo attesa dal territorio, che finalmente vedrà luce grazie a un investimento di 149 milioni per un presidio da 239 posti letto. Sono fatti concreti dopo il fallimento del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: bocchino - lega
NUOVO OSPEDALE VASTO: BOCCHINO, “NON PIU’ MIRAGGIO, CDX DIMOSTRA CON FATTI IMPEGNO PER CITTADINI” - VASTO – “Il nuovo ospedale di Vasto non è più un miraggio e presto la città assisterà alla realizzazione di un’opera a lungo attesa dal territorio, che finalmente vedrà luce grazie ad un investimento ... Secondo abruzzoweb.it
Nuovo ospedale. Andreolli esulta:: "Giornata storica" - Così il capogruppo della Lega, Dario Andreolli (in foto), commenta il progetto del nuovo ospedale cittadino presentato ieri ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it