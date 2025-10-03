‘Blocchiamo tutto’ oggi sciopero generale anche in Toscana Servizi e trasporti a rischio
Firenze, 3 ottobre 2025 – Si preannuncia un venerdì nero per trasporti e servizi. Oggi, infatti, è stato proclamato lo sciopero generale di 24 ore per tutti i settori, pubblici e privati. Flotilla, corteo a Firenze: tensione con la polizia in stazione. Bombe carta e fumogeni, treni fermi A indirlo Cgil, Usb e Cobas che organizzano anche un maxi corteo il cui tragitto non è stato reso pubblico. I motivi dello sciopero sono strettamente connessi a quanto sta accadendo in Medioriente: «difesa della Flotilla, colpita mentre svolgeva una missione umanitaria; difesa dei valori costituzionali e del diritto internazionale; sostegno alla popolazione di Gaza, sottoposta a un’operazione di genocidio che ha già provocato oltre 41. 🔗 Leggi su Lanazione.it
