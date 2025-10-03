blocchiamo tutto anatomia della protesta su telegram

Entrare in un gruppo Telegram “Blocchiamo tutto” significa affacciarsi su una realtà parallela. A prima vista sembra una normale chat di attivisti, ma basta scorrere pochi messaggi per capire che nulla è lasciato al caso. Ogni regione ha il suo canale, spesso suddiviso in sottogruppi cittadini come Padova, Treviso o Venezia, che scandiscono la geografia digitale della protesta. Dietro le icone colorate e i nickname, si muove un flusso continuo di messaggi, informazioni e indicazioni operative. C’è una disciplina silenziosa, fatta di regole non scritte e di coordinamento minuto per minuto, che trasforma queste chat in un vero e proprio quartier generale digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

