Bloccata l’autostrada A12 a Pisa Lunghe code al porto di Livorno | cortei per Gaza i nodi nel caos

Pisa, 3 ottobre 2025 – Occupato il casello di Pisa Centro, quello sulla A12 Genova Rosignano: il lungo corteo che a Pisa manifesta per la Palestina nel giorno dello sciopero nazionale è arrivato in uno snodo cruciale della circolazione in città. Dopo l'invasione della parte finale del ramo pisano della Fipili, i manifestanti si sono diretti al casello, in cui sono entrati a piedi andando verso appunto l'autostrada. Tutto bloccato dunque, con lunghe code degli automobilisti proprio sulla A12. Impossibile entrare e uscire dal casello per i veicoli.

Pisa, 4 settembre 2025 – Almeno duemila persone hanno partecipato a una manifestazione per Gaza e a sostegno della Sumud Flotilla nel pomeriggio di giovedì 4 settembre a Pisa.

