Bloccata la Flotilla caos e disagi anche a Salerno | protesta davanti al porto

Caos e disagi questa mattina a Salerno in occasione della mobilitazione nazionale indetta dai sindacati dopo il blocco della Global Sumund Flotilla. Decine di persone, al momento, si sono radunate sotto la sede della Prefettura, centinaia di giovani studenti si sono riversati sul lungomare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione

Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla

Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata

Flotilla bloccata, a Roma in 50mila dal Colosseo a Piramide: "Stop al genocidio"

La Toscana si mobilita per la Sumud Flotilla: tramvia bloccata a Firenze. In centinaia sui binari della stazione di Livorno

Sciopero generale per la Flottilla. Bloccato il porto di Livorno, disagi per i treni. La diretta dalle città - Dovrebbero iniziare intanto oggi in Israele le visite consolari per i 40 italiani fermati della Flotilla.

Sciopero 3 ottobre, la diretta. A Roma e Milano partiti i cortei per Gaza: cori per la Flotilla e Bella Ciao. Scontro Landini-Salvini