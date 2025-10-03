Bloccano strade e stazioni per Gaza | alta tensione da Roma a Milano
Disagi e tensione in tutta Italia per lo sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo manifestazioni e trasporto pubblico a rischio ma anche scuole chiuse e sanità a passo ridotto. A Roma la stazione Termini è stata off limits per i viaggiatori a causa di un blitz manifestanti radunati a piazza dei Cinquecento. La testa del corteo pro Pal ha poi bloccato Tangenziale est diretta verso l'A24. Il traffico è totalmente bloccato. Sarebbeo 100 mila a Roma, secondo la Cgil, le persone scese in piazza per la manifestazione in solidarietà della Global Sumud Flotilla, nel giorno dello sciopero indetto da alcune sigle sindacali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: bloccano - strade
New York in tilt, alluvioni e tempeste bloccano le strade e allagano la metro
Gaza, migliaia di dimostranti bloccano le strade d’Israele: “Un intero popolo chiede il ritorno degli ostaggi”
I pro Pal bloccano strade e stazioni e poi devastano la Centrale di Milano
#Scioperogenerale per #Gaza, #Roma bloccata da nove cortei: "Governo dovrebbe ringraziare chi manifesta" Mobilitazione a Roma per lo sciopero generale per la #Palestina e la #Flotilla: nove cortei bloccano le strade della capitale, appuntamento a piazza - X Vai su X
MANIFESTANTI PER LA PALESTINA BLOCCANO LE STRADE (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazioni per Gaza, occupate le stazioni a Firenze e Livorno - Manifestazioni in tutte le città contro il blocco da parte di Israele della Flotilla. Da rainews.it
ProPal, a Nordest bloccati stazioni, porti e svincoli autostradali. Scontri a Padova, a Venezia in 25mila sul Ponte della Libertà, finti cadaveri a Vicenza e manifestanti sui ... - In Veneto sono iniziati già dalle prime ore del mattino i raduni dei partecipanti per i cortei ... Segnala ilgazzettino.it