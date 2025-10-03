Disagi e tensione in tutta Italia per lo sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo manifestazioni e trasporto pubblico a rischio ma anche scuole chiuse e sanità a passo ridotto. A Roma la stazione Termini è stata off limits per i viaggiatori a causa di un blitz manifestanti radunati a piazza dei Cinquecento. La testa del corteo pro Pal ha poi bloccato Tangenziale est diretta verso l'A24. Il traffico è totalmente bloccato. Sarebbeo 100 mila a Roma, secondo la Cgil, le persone scese in piazza per la manifestazione in solidarietà della Global Sumud Flotilla, nel giorno dello sciopero indetto da alcune sigle sindacali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bloccano strade e stazioni per Gaza: alta tensione da Roma a Milano