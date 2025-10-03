Blitz nelle campagne della provincia di Roma decine di braccianti in nero e senza permesso di soggiorno

Romatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavoratori in nero, condizioni di sicurezza non a norma e braccianti trovati senza i documenti in regola. Sono decine e decine le situazioni irregolari che il personale dell'Ispettorato del Lavoro ha riscontrato nelle campagne della provincia di Roma.Artena, Campagnano di Roma, Cerveteri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: blitz - campagne

