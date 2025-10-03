Blitz in un albergo abbandonato | all' interno trovati tre abusivi e refurtiva di pregio
Terni, 3 ottobre 2025 - Blitz di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Municipale in un albergo abbandonato in via Cristoforo Colombo, a Terni. La struttura, nei giorni scorsi, era stata segnalata dai residenti come luogo di occupazioni abusive e più volte ricettacolo di traffici sospetti. Il bilancio dell'intervento: in effetti, all’interno dell’immobile, sono stati scovati due 27enni, rispettivamente, di origini marocchina e tunisina, e un 21enne tunisino, privi di titolo per l’occupazione dei locali e già noti alle forze dell’ordine. Dagli accertamenti è emerso che due di loro avevano precedenti per reati inerenti stupefacenti e rapina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
