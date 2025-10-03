Blitz dei carabinieri scoperti 50 grammi di hashish | 43enne finisce in manette

Casertanews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un servizio straordinario di controllo del territorio, condotto dai Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, ha portato a un arresto, due denunce e numerose sanzioni amministrative.Nel dettaglio, i militari della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blitz - carabinieri

Blitz dei carabinieri forestali: rifiuti speciali interrati, sequestro e due denunce

Sequestrato rifugio abusivo, blitz dei carabinieri forestali: sos per cani e altri animali

Roma, blitz dei Carabinieri tra Trastevere e Togliatti: 4 arresti e una denuncia

Lavorano in nero nella sartoria . Blitz dei carabinieri a Cognento. Scoperti in otto senza contratto - Si tratta di immigrati clandestini: nei guai è finita una 60enne per sfruttamento e intermediazione illecita. ilrestodelcarlino.it scrive

blitz carabinieri scoperti 50Migranti in stanze senza luce e tra i liquami, scoperti centri di accoglienza lager - Scoperta rete di mala accoglienza: migranti abbandonati senza cibo e assistenza in centri fatiscenti. Da blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Blitz Carabinieri Scoperti 50