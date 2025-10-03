Blitz dei carabinieri a Tavernerio | in casa centinaia di pasticche di ecstasy e cocaina arrestato

Quicomo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione ad alto impatto questa notte dei carabinieri di Albate, insieme alla sezione operativa della compagnia di Como e ai carabinieri cinofili del Nucleo di Casatenovo (Lecco). Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blitz - carabinieri

Blitz dei carabinieri forestali: rifiuti speciali interrati, sequestro e due denunce

Sequestrato rifugio abusivo, blitz dei carabinieri forestali: sos per cani e altri animali

Roma, blitz dei Carabinieri tra Trastevere e Togliatti: 4 arresti e una denuncia

blitz carabinieri tavernerio casaArrivano i carabinieri con il cane antidroga, a Tavernerio nei guai un 31enne: ecstasy e cocaina pronte per lo spaccio - I militari ed il cane addestrato scoprono 244 pasticche di MDMA (Ecstasy) e 33 grammi di cocaina, già suddivise in dosi pronte per essere cedute. Come scrive ciaocomo.it

Cerca Video su questo argomento: Blitz Carabinieri Tavernerio Casa