Blitz dei Carabinieri a Barra | sequestri denunce e maxi-multe nell’area orientale di Napoli

Controlli straordinari nel quartiere Barra, nella zona orientale di Napoli: sanzioni a esercizi commerciali, droga sequestrata e un'auto fermata dopo una fuga. Controlli a tappeto nell'area orientale di Napoli. I Carabinieri della Compagnia di Poggioreale, guidati dal capitano Tiziano Laganà, hanno effettuato un vasto servizio straordinario di presidio nel quartiere Barra, con decine di pattuglie.

