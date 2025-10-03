Blitz a Economia Gli studenti occupano un’aula della Facoltà
Genocidio a Gaza, in campo anche gli studenti universitari. Ieri pomeriggio lezione interrotta nell’aula 1 della facoltà di Economia a Villarey dell’ Università Politecnica delle Marche (Univpm) ad Ancona. Gli studenti del collettivo Gulliver sono entrati all’interno dell’aula annunciando che ci resteranno fino a sabato. Una decisione presa "in solidarietà con la popolazione palestinese vittima di genocidio e con la Global Sumud Flotilla – sono state le parole attraverso cui studenti e studentesse del Gulliver hanno spiegato il gesto di protesta, in particolare Sabrina Brizzola, studentessa di economia e membro del collettivo universitario di sinistra – Come studenti sentiamo la necessità di far capire che non vogliamo essere complici di genocidio e le università rappresentano luoghi di ricerca e studio, e qui deve nascere un senso di responsabilità collettiva rispetto a quello che accade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
I Giochi sono nel 2026, ma la Società Milano-Cortina durerà fino al 2033: la Lega ritenta il blitz nel dl Economia
Studenti occupano aula della facoltà di Economia ad Ancona - Lezione interrotta nell'aula 1 della facoltà di Economia dell'Università politecnica delle Marche (Univpm) ad Ancona. Scrive msn.com
Blitz Pro Pal all'Università di Pisa, un professore contuso. Bernini: "Intollerabile" - Un gruppo di studenti pro Pal ha fatto irruzione stamani in un'aula del polo Piagge all'Università di Pisa interrompendo una lezione del dipartimento di scienze politiche, tenuta dal professor Rino ... tg24.sky.it scrive