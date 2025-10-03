Blitz a Economia Gli studenti occupano un’aula della Facoltà

Genocidio a Gaza, in campo anche gli studenti universitari. Ieri pomeriggio lezione interrotta nell’aula 1 della facoltà di Economia a Villarey dell’ Università Politecnica delle Marche (Univpm) ad Ancona. Gli studenti del collettivo Gulliver sono entrati all’interno dell’aula annunciando che ci resteranno fino a sabato. Una decisione presa "in solidarietà con la popolazione palestinese vittima di genocidio e con la Global Sumud Flotilla – sono state le parole attraverso cui studenti e studentesse del Gulliver hanno spiegato il gesto di protesta, in particolare Sabrina Brizzola, studentessa di economia e membro del collettivo universitario di sinistra – Come studenti sentiamo la necessità di far capire che non vogliamo essere complici di genocidio e le università rappresentano luoghi di ricerca e studio, e qui deve nascere un senso di responsabilità collettiva rispetto a quello che accade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

