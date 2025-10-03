Blatte all' interno dei locali attività sospesa per un ristorante a Bari

La verifica, stata eseguita con il supporto del personale del Sian (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell'Asl Bari-Area Nord, avrebbe confermato la presenza di un'infestazione da blatte all'interno dei locali del punto ristoro. I carabinieri del Nas di Bari hanno effettuato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Blatte e scarafaggi all'interno del ristorante, arriva l'ordine di sospensione temporanea dell'attività

Blatte, locali sporchi e alimenti non tracciati: chiusi due bar a Ostia - Sono solo una parte delle irregolarità riscontrate in due bar di Ostia, poi chiusi dalla polizia. Segnala romatoday.it

blatte interno locali attivit224Topi e blatte nei magazzini e tra le scorte di generi alimentari, i Nas chiudono un noto supermarket - Accade a Terricciola: rilevate gravi violazioni alle norme igienico sanitarie. Da msn.com

