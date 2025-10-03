Black Phone 2 | debutto con punteggio del 77% su Rotten Tomatoes

ricezione critica e anticipazioni su black phone 2. Il sequel di Black Phone, intitolato Black Phone 2, sta attirando l’attenzione del pubblico e della critica prima ancora della sua uscita ufficiale, prevista per il 17 ottobre 2025. La pellicola, prodotta da Blumhouse, si basa su un racconto breve di Joe Hill ed è diretta dal regista originale Scott Derrickson. Con recensioni positive raccolte in anticipo, il film si presenta come uno dei titoli più attesi nel genere horror di questa stagione. risultati delle recensioni e stato del progetto. In vista dell’uscita nelle sale cinematografiche, Black Phone 2 ha già ottenuto un punteggio del 77% sul sito Rotten Tomatoes, basato su ventidue critiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it