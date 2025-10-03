Black Phone 2 | debutto con punteggio del 77% su Rotten Tomatoes
ricezione critica e anticipazioni su black phone 2. Il sequel di Black Phone, intitolato Black Phone 2, sta attirando l’attenzione del pubblico e della critica prima ancora della sua uscita ufficiale, prevista per il 17 ottobre 2025. La pellicola, prodotta da Blumhouse, si basa su un racconto breve di Joe Hill ed è diretta dal regista originale Scott Derrickson. Con recensioni positive raccolte in anticipo, il film si presenta come uno dei titoli più attesi nel genere horror di questa stagione. risultati delle recensioni e stato del progetto. In vista dell’uscita nelle sale cinematografiche, Black Phone 2 ha già ottenuto un punteggio del 77% sul sito Rotten Tomatoes, basato su ventidue critiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: black - phone
Black phone e v/h/s/85: connessioni svelate tra i due universi cinematografici
Il trailer di black phone 2: il ritorno del grabber di ethan hawke come minaccia soprannaturale
Black Phone 2 | Il nuovo trailer dell’horror Blumhouse
Il telefono torna a squillare… ? Sei pronto a rispondere? Acquista ora i tuoi biglietti per Black Phone 2 dal 16 ottobre nel tuo The Space Cinema bit.ly/485USUO - facebook.com Vai su Facebook
L’esperienza di BLACK PHONE 2 prevista in Stazione Centrale è stata posticipata a causa degli scioperi programmati. Nuove date: 10, 11 e 12 ottobre – Atrio Monumentale, Stazione Centrale di Milano. BLACK PHONE 2 – Dal 16 ottobre al cinema. #Blac - X Vai su X
The Black Phone 2, promosso o bocciato? Le recensioni a confronto con il primo film - The Black Phone 2 è stato presentato in anteprima mondiale al Fantastic Fest durante il fine settimana e le prime recensioni pubblicate dalla copertura dell'evento sono tutte piuttosto positive, con ... Lo riporta cinema.everyeye.it
Black Phone 2, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Ethan Hawke, Jeremy Davies, Mason Thames, Madeleine McGraw, Miguel Cazarez Mora. Come scrive mymovies.it