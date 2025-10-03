Biotech act un’occasione strategica per Europa e Italia L’intervento di Greco
Le biotecnologie — ovvero l'insieme delle tecnologie che impiegano organismi viventi, cellule o loro componenti per sviluppare soluzioni, prodotti e processi innovativi — rappresentano oggi una leva strategica per affrontare le grandi sfide globali. Dalla lotta al cambiamento climatico alla sicurezza alimentare, fino alla prevenzione delle pandemie, il biotech offre risposte concrete e sostenibili. Si tratta di un settore trasversale, che va dalle tecnologie tradizionali come la fermentazione o la selezione genetica, fino alle frontiere più avanzate della bioingegneria, della biologia sintetica e dell'editing genomico.
Il 1° ottobre gli studenti della 5ªA hanno partecipato a una giornata ricca di scoperte tra le invenzioni di Leonardo, le meraviglie della scienza e il laboratorio "Biotech fai da te" Un'occasione unica per apprendere in modo pratico e stimolante!
Il 1° ottobre alle 17:00 parleremo di "Genetica e Screening Neonatali, quali opportunità?" in occasione della European Biotech Week 2025. Lo screening neonatale genetico può cambiare la vita di tanti bambini e famiglie
Biotech, Urso: "Per innovazione lavoriamo a legislazione dedicata come il Biotech Act" - "L'intero potenziale delle biotecnologie europee non viene ancora pienamente valorizzato: le imprese si trovano a dover affrontare ostacoli burocratici, complessità normative e difficoltà nel portare ...
Biotech settore strategico, rappresenta oltre il 2% del Pil nazionale - «Il Biotech è un settore che è stato finalmente attenzionato in Europa.