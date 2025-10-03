Bimba travolta dopo essere scesa dall’autobus | Millie muore a 6 anni autista | Non guidavo in modo pericoloso

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piccola Millie è stata travolta da un’auto subito dopo essere scesa dallautobus a Bilsborrow, Lancashire, Regno Unito. L’autista, Stephen Worden, 61 anni, aveva in precedenza ammesso guida negligente ma ora nega di aver agito in modo pericoloso. La tragedia avvenuta nell'agosto 2023 torna ora in aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it

