Bimba di 6 anni corre su una strada trafficata tra le mani stringeva un cellulare | intervengono i Carabinieri

I Carabinieri hanno notato la bambina che percorreva da sola una strada extraurbana nel Pordenonese. Era scappata da casa dei nonni che la cercavano nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bimba di 7 anni rischia di annegare, salvata dall’intervento di un’infermiera

L'auto in panne, il camion che travolge tutto: morta bimba di 8 anni, la piccola era con i familiari lungo la banchina

Bimba di 2 anni cade dallo scivolo, portata al Salesi

Bimba di 2 anni in attesa per ore al pronto soccorso di Olbia: pediatria allo stremo Lo stesso medico è chiamato a coprire contemporaneamente le emergenze, la sala parto, il nido e i piccoli ricoverati - facebook.com Vai su Facebook

