A lla Paris Fashion Week 2026 la nostalgia anni ’50 incontra l’avanguardia. Rabanne ha presentato la collezione primavera-estate 2026, un inno alla libertà estiva che mescola costumi couture, riflessi metallici e dettagli balneari. La passerella si è trasformata in un racconto di mare e città, tra bikini strutturati, gonne destrutturate e accessori scultura che rievocano la leggerezza delle pin-up ma con l’energia di un futuro visionario. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. guarda le foto Moda mare rétro con spirito urbano. Il cuore della collezione è la rivisitazione della moda mare anni ’50, tra bikini a balconcino e costumi dal taglio sartoriale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bikini couture, gonne metalliche e ricami floreali: Julien Dossena porta in passerella una collezione che fonde nostalgia anni ’50 e tocchi futuristi