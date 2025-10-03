Biglietti cartacei Arriva in scadenza | ultimo giorno 30 novembre poi non saranno più validi

Scadenza imminente per i biglietti cartacei di Arriva Italia: chi ne ha ancora nel portafoglio ha tempo solo fino al 30 novembre 2025 per utilizzarli. Dal primo dicembre, infatti, i vecchi titoli di viaggio non saranno più validi e, soprattutto, non potranno essere rimborsati. L'annuncio arriva a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

