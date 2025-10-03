Installazioni artistiche in stalle ed ex chiese, affreschi su case disabitate, trekking e performance varie. L’arte sale in vetta: è in programma domani l’ultimo ciclo del programma della Gamec di Bergamo (Galleria d’arte moderna e contemporanea) Pensare come una montagna - Il Biennale delle Orobie che vedrà protagonisti artisti internazionali in dialogo con le comunità di Bergamo, Almenno San Bartolomeo, Dalmine, Gerosa e Sottochiesa. Primo appuntamento a Sottochiesa dove, alle 10,30, in una tipica stalla della Val Taleggio - la Stalla Gherba nel borgo Santa Rosa - sarà presentata Mother of Millions di Gaia Fugazza, scultura di grandi dimensioni che rappresenta una figura ispirata a una pianta che ha la peculiarità di far germogliare nuovi getti dalle sue foglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Biennale delle Orobie. L'arte sale in vetta