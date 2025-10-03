Tempo di lettura: < 1 minuto In vista della sfida contro il Mantova, valida per la settima giornata del campionato di Serie BKT, l’Avellino di Raffaele Biancolino potrà contare nuovamente su Dimitrios Sounas. Il centrocampista greco torna infatti nell’elenco dei convocati dopo aver saltato le gare con Virtus Entella e Padova, recuperando pienamente e mettendosi a disposizione del tecnico biancoverde. Restano invece indisponibili D’Andrea, Favilli, Rigione e Tutino, tutti alle prese con i rispettivi programmi di recupero. Migliorano le condizioni di Patierno, monitorato dallo staff medico dopo la severa infezione virale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biancolino ritrova un tassello prezioso tra i convocati