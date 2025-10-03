Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il pari di Padova che ha lasciato l’amaro in bocca, l’ Avellino torna al Partenio-Lombardi per affrontare il Mantova (sabato 4 ottobre, ore 15:00) nella settima giornata di Serie BKT. Mister Raffaele Biancolino, alla vigilia, ha messo in guardia i suoi: “Guai a sottovalutare l’avversario. Ho visto il loro match con la Juve Stabia, hanno creato tante occasioni. Non vivono un momento semplice, ma restano una squadra pericolosa”. Il tecnico resta fedele al 4-3-1-2, pur non escludendo nuove soluzioni: “La difesa a tre ci dà garanzie, vedremo in futuro”. Le scelte dipenderanno anche dalle condizioni dei singoli: Sounas rientra ma non è al meglio, Simic si è rilanciato dopo la prova positiva dell’Euganeo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biancolino alza la guardia: “Il Mantova non è in crisi, servirà attenzione”